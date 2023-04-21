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روان سعيد: الفوز بالكأس يعكس شخصية لاعبات الأهلي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 1:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 1:57 ص

عبرت روان سعيد، لاعبة فريق اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.

وقالت روان إن التتويج بلقب كأس مصر يعكس شخصية وروح لاعبات الأهلي وإصرارهن على الفوز وحصد البطولات وترجمة لحالة التركيز التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

وأكدت لاعبة الأهلي أن الفريق سوف يغلق ملف بطولة كأس مصر بعد الاحتفال باللقب، ويواصل تحضيره لتحديات المرحلة المقبلة، التي يخوض خلالها منافسات بطولة الدوري والتي يسعى الفريق للتتويج بها وكذلك بطولة إفريقيا.

وأشادت روان بجهود لاعبات الأهلي، وبالدور الذي بذله الجهاز الفني لتحضير الفريق سواء على المستوى الفني أو الذهني.

واختتمت روان سعيد تصريحاتها بالتأكيد أن الفريق حقق هدفه في المرحلة الحالية بالتتويج ببطولة الكأس، والذي يعد نقطة انطلاق قوية نحو الوصول إلى منصات التتويج في كل البطولات التي يشارك بها.


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