أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا بشأن وفاة رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن وزارة الصحة العراقية قولها - في بيان - إن التشريح السريري لسعد كمبش أثبت وجود جلطة قديمة في عضلة القلب مع تصلّب في الشرايين.

وأضافت الصحة العراقية: "إلحاقا بالبيان المشترك الصادر عن وزارتي الصحة والداخلية بخصوص وفاة المدعو سعد كمبش، تبين وزارة الصحة أن تقرير الطب العدلي الأولي يشير عادة الى الفحص الظاهري للمشاهدات الأولية، ومن ثم يتبعه تشريح لجوف وأعضاء الجسم وحسب السياقات الفنية المعمول بها".

وأكدت في البيان أن التشريح السريري أظهر وجود احتشاء (جلطة) قديم في عضلة القلب مع تصلب في شرايين القلب، مضيفة أنه تم أخذ قطعة نسيجية من القلب وإرسالها للفحص النسيجي من أجل التحري عن وجود أي ذبحة صدرية أو جلطة قلبية جديدة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بأن التشريح أظهر وجود تجمع للسوائل في الرئتين، فيما تم إجراء التشريح العدلي للرأس ولم تظهر أي آثار لنزف في الدماغ أو كسر في الجمجمة.

يشار إلى أن الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني العراقي سعد كمبش، قد توفي بعد دقائق من اعتقاله من قبل القوات الأمنية في مدينة الموصل غربي العراق، حيث أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض عليه في مدينة الموصل، مساء أمس الخميس.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في بيان، أن "قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب سعد كمبش في مدينة الموصل".

ومساء أول أمس الأربعاء، ألقت شرطة كركوك القبض على زوجة كمبش، الذين كانوا قادمين من بغداد بقصد الوصول إلى إقليم كردستان، وذلك بعد تمكن كمبش من الهروب.

وفي 12 أبريل الجاري، أعلنت هيئة النزاهة العراقية في بيان لها أن محكمة اجتثاث الفساد العراقية حكمت غيابياً بالسجن المشدد أربع سنوات على الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني، سعد كمبش، بتهمة العمل بخلاف مهامه الوظيفية والإضرار بالأملاك والأموال العامة.