رئيس التشيك: علينا الإصرار على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي هذا العام

قال رئيس التشيك بيتر بافيل، اليوم الجمعة، إنه ينبغي على بلاده أن تصر على بدء المفاوضات مع أوكرانيا، بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وانتقد بافيل- عقب لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل- الحصار الأحادي الجانب لواردات الحبوب الأوكرانية، والذي فرضته بولندا وسلوفاكيا ودول أخرى بسبب مشاكل بيع منتجاتها، وفق ما نقله موقع (راديو براج) الدولي.

وأضاف بافيل أنه بدلاً من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، فرض جمارك مؤقته.

وأصبحت أوكرانيا مرشحة للعضوية العام الماضي بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبحسب (راديو براج) تشعر كييف بالقلق إزاء توسع موسكو وتحاول تأمين الموافقة المبكرة وتريد بدء محادثات الانضمام رسميًا هذا العام، وبينما يدعم عدد من الدول في المنطقة القريبة من الحرب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تدعو دول أوروبا الغربية، وأبرزها فرنسا، إلى تباطؤ وتيرة المفاوضات وتقول إن عملية الانضمام بأكملها ستستغرق أكثر من عقد.