وزير الدفاع الألماني: الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ قرار بشأن انضمام كييف للناتو

يفترض وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن القرار بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتم اتخاذه إلا بعد انتهاء الحرب الروسية هناك.

وقال الوزير مساء أمس الخميس في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف": "الباب مفتوح، لكن الآن ليس الوقت المناسب لاتخاذ القرار... علينا أولا صد هذا الصراع، هذا الهجوم، ثم التفكير في هذه الخطوة بعناية في العصر الجديد"، موضحا أن الأمر هنا لا يتعلق باتخاذ قرار بدافع التضامن، لأنها خطوة لها تأثير، وقال: "علينا أن نقرر برأس هادئ وقلب دافئ وليس العكس".

وخلال زيارة مفاجئة إلى كييف، وعد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أوكرانيا بمزيد من الدعم في جهودها للانضمام إلى التحالف العسكري.

وحتى الآن لا يوجد جدول زمني محدد لانضمام أوكرانيا. وفي بداية أبريل الجاري استبعد ستولتنبرج بشكل غير مباشر انضمام أوكرانيا في أوقات الحرب.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناتو مساء أمس الخميس إلى تمهيد الطريق أمام انضمام بلاده إلى التحالف العسكري الغربي خلال قمته في يوليو المقبل.