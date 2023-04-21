لندن: روسيا تبالغ في وصف تأثير الأرض الموحلة على الهجوم الأوكراني المضاد

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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الاستخباراتي اليومي عن مستجدات الأحداث في أوكرانيا أن وسائل الإعلام الإلكترونية الروسية تبالغ عمدا في وصف تأثير الأرض الموحلة على الهجوم الأوكراني المضاد.

وكتبت الوزارة عبر موقع تويتر: "من المرجح للغاية أن يبطئ الوحل الشديد العمليات بالنسبة لطرفي الصراع، في ظل ظروف الأرض الرطبة عبر معظم أرجاء أوكرانيا".

وأضافت: "ورغم ذلك، من المرجح أن تبالغ وسائل الإعلام الروسية الإلكترونية في وصف التأثير الكلي للوحل على القوات الأوكرانية في إطار عملية معلوماتية تهدف إلى رفع الروح المعنوية الروسية، وتثبيط مؤيدي أوكرانيا، في ضوء هجوم أوكراني مضاد متوقع".

وأضافت وزارة الدفاع: "من المتوقع أن يتحسن سطح الأرض في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن يظل التهديد من الألغام عاملا أهم في الحد من مناورات المقاتلين في الطرق الوعرة".

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تقريرا يوميا بشأن مستجدات الحرب منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وتهدف لندن إلى مواجهة الرواية الروسية بشأن الحرب، وتتهم موسكو الحكومة البريطانية بشن حملة تضليل عن الحرب.