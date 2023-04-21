فى واقعة تُعد الأولى من نوعها، أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث خلال بيان رسمى دعمه لأحد الأبحاث الحديثة والذى يهدف لتسليط الضوء على علاقة النظام الملكى البريطانى تاريخيًا بنظم العبودية واستعباد الأفارقة وذوى البشرة السمراء وهو الأمر الذى امتد على مدار عدة قرون عبر المحيط الأطلسى وذلك بعد ظهور وثيقة تاريخية تكشف تربُّح الأسرة المالكة من تجارة الرقيق.

وأصدر قصر «باكنجهام» البيان بعد أن تلقى اتصالًا هاتفيًا من صحيفة «الجارديان» بغرض الاستقصاء عن الدور الكبير الذى لعبه ملوك بريطانيا المتعاقبين فى استعباد الشعوب الأفريقية؛ حيث نشرت الصحيفة وثيقة تاريخية لأول مرة تعود للعام 1689 وتُظهر عملية تحويل مبلغ ١٠٠٠ جنيه إسترلينى من ربح الأسهم فى شركة تجارة الرقيق ــ والتى تُعرف باسم «رويال أفريكان» ــ لصالح الملك ويليام الثالث، وقد قام بعملية التحويل النقدى نائب رئيس الشركة بالإنابة، إدوارد كولستون.

ولم يعلق قصر «باكنجهام» على الوثيقة نفسها، ولكنه أعلن أنه بصدد دعم مشروع بحثى يهدف لكشف النقاب عن طبيعة مشاركة النظام الملكى فى تجارة الرقيق وذلك تحت رعاية كل من مؤسسة «القصور الملكية التاريخية» أو (HRP)، وهى المؤسسة المسئولة عن الإشراف على إدارة عدة قصور ملكية فى المملكة المتحدة، والباحث التاريخى إدموند سميث من جامعة مانشستر.

وقال المتحدث الرسمى باسم القصر: «إن الملك تشارلز الثالث يولى بالغ الاهتمام لهذا الأمر؛ لاسيما بسبب أسفه العميق على تورط الملكية البريطانية فى إرساء مبادىء العبودية فى الماضى، وهو إرث الطائفية والتفرقة العنصرية الذى يشعر أنه يحمله على عاتقيه بشكل ما»، وقال الملك تشارلز الثالث خلال حفل استقبال ضم رؤساء حكومات «الكومنولث» وتم عقده فى رواندا العام الماضى: «لا يمكننى وصف مدى حزنى بسبب معاناة الكثيرين من أفعال بريطانيا فى الماضى»، وبيّن أنه ما زال يتعلم حتى يومنا هذا عن العبودية وآثارها المدمرة التى امتدت لعدة أجيال.

وقد بدأ المشروع البحثى شهر أكتوبر من العام الماضى على يد المؤرخة كاميلا دى كونينج والذى اتخذت موضوعه لرسالة الدكتوراة الخاصة بها، وقد حصل على تمويل من مجلس أبحاث الآداب والعلوم الإنسانية بالمملكة المتحدة، ومن المقرر أن يكتمل بحلول عام 2026، ويهدف لاستكشاف طبيعة الروابط بين الملكية البريطانية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى خلال أواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر».

وأضاف المتحدث الرسمى باسم القصر الملكى: «إن الأسرة المالكة فى بريطانيا تدعم قلبًا وقالبًا عملية البحث تلك وقامت بتسهيل للباحثين سبل الوصول إلى مجموعة المحفوظات الملكية والملفات الأرشيفية»، نقلًا عن صحيفة الجارديان البربطانية.

جدير بالذكر أنها المرة الأولى التى يعلن فيها قصر «باكنجهام» عن دعمه لمثل هذا النمط من الأبحاث التاريخية خاصة مع كونه يدين العائلة المالكة، أما عن «كولستون» فقد أخبرنا التاريخ أنه صار شخصًا مكروهًا لدى الجميع، وأبى التاريخ إلا أن يسجل اسمه كتاجر رقيق، وغفل عن ذكر مساهماته المالية والمجتمعية والتى ساهمت فى الازدهار الاقتصادى الذى شهدته بريطانيا وقتها عن طريق الاشتغال بتلك التجارة، وقد امتدت سمعته السيئة عبر العصور حتى يومنا هذا حتى إن المتظاهرين من ذوى البشرة السمراء خلال احتجاجات «حياة السود مهمة ــ Black Lives Matter» الشهيرة الأخيرة ــ والتى اندلعت بعدما لقيت السمراء بريونا تايلور حتفها على يد رصاص الشرطة الأمريكية ــ قاموا بإسقاط تمثاله وإلقائه فى المياه بميناء مدينة بريستول الإنجليزية عام 2020.

وقد عثرت المؤرخة والمحاضرة فى جامعة فيرجينيا، بروك نيومان، على الوثيقة التاريخية محل الجدل والتى أثبتت تحويل «كولستون» إلى ملك بريطانيا ويليام الثالث حصته من بيع العبيد وذلك أثناء قيامها برحلة بحثية إلى لندن شهر يناير الماضى.

وتعكف «نيومان» حاليًا على تأليف كتاب بعنوان «صمت الملكة» يكشف حقيقة تورط الملكية البريطانية فى أنظمة العبودية وأيضًا فشلها عبر العصور فى الإقرار بتلك الجريمة، وذلك بعد أن تم تكليفها للإشراف على مشروع بحثى صحافى ضخم تنظمه صحيفة «الجارديان» بعنوان «كوتون كابيتال» يهدف لاستكشاف الكيفية التى شكلت بها العبودية بريطانيا العظمى ومانشستر وبقية العالم، كما يحقق فى كون الصحيفة نفسها ضلعًا فى عملية استعباد الأفارقة.

وقالت «نيومان» إن الوثيقة التى تم العثور عليها قدمت «دليلًا دامغًا لا يقبل الشك» على تورط الملكية البريطانية فى تجارة الرقيق بل وكشفت عن الدور الهائل الذى لعبته أموال بيع العبيد فى زيادة ثروة النظام الملكى.

وأردفت: «ليس هناك شك أن قرونًا من الاستثمار فى العبودية فى أفريقيا وتجارة الرقيق بشكل عام ساهمت بشكل مباشر فى بناء مكانة وثروة العائلة المالكة اليوم»، وتابعت: «الأرباح المتأتية من تجارة الرقيق ومن الصناعات التى قامت بسواعد العبيد حققت السيولة المادية اللازمة لتوسع الإمبراطورية البريطانية وقتها».

وقد زار الملك تشارلز الثالث حصن العبيد السابق فى غانا شهر نوفمبر 2018، وأعرب سابقًا وفى أكثر من مناسبة عن أسفه البالغ لمعاناة ذوى البشرة السمراء مع العبودية واصفًا إياها بـ «الفظاعة التى لا توصف»، كما قال خلال الخطاب الذى ألقاه أمام دول «الكومنولث» فى رواندا شهر يونيو الماضى إنه يتعين على الإمبراطورية الإنجليزية الاعتراف بأخطاء الماضى مهما كانت مؤلمة خاصة العبودية التى أسماها «الفترة الأكثر إيلامًا فى التاريخ البريطانى».

وبرغم ذلك الاعتذار العلنى، فقد تعرض ملك بريطانيا لانتقادات واسعة على يد النشطاء الحقوقيين وممثلى دول الكاريبى الذين قالوا إن الملك اكتفى بالتعبير عن ندمه لتورط بلاده فى ذلك الأمر الذى أدى لاستعباد الآلاف وإجبارهم على العمل فى المزارع المملوكة لبريطانيا لعدة أجيال ولم يكشف صراحة عن تفاصيل الدور المخزى الذى لعبته العائلة المالكة فى ذلك الأمر.

وعلى الصعيد الآخر، استقبل الكثيرون خطوة دعم القصر الملكى البريطانى للبحث والدراسة بالترحاب والتأييد ومن بينهم نائب رئيس لجنة تعويضات الجماعة الكاريبية (كاريكوم)، إريك فيليبس، وهى اللجنة التى تمثل 20 دولة كاريبية من ضحايا العبودية ممن وقعوا فى قبضة القوى الأوروبية وتم إجبارهم على العمل فى المزارع بالسُخرة، ولكنه قال إن على تشارلز الثالث الإقرار علنًا أولًا بتورط النظام الملكى وليس محاولة مداوة الجرح بالتعويضات فحسب، وأضاف أنه يتعين على الحكومة البريطانية إشراك لجنة (كاريكوم) فى عملية البحث والتقصى من خلال تشكيل لجنة خاصة يمكنها تقدير حجم الضرر الناتج عن تجارة العبودية وموروثاتها والذى من شأنه أن يمنح التعويضات شكل أكثر عدالة.

وقال المحقق الرئيسى فى مشروع «جمع أرشيف تجار الرقيق البريطانيين» والمكلّف بجمع تقرير كامل عن كواليس مساهمة بريطانيا فى تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسى، ويليام بيتيجرو، إنه سعيد للغاية بسبب حقيقة أن القصر الملكى اعترف أخيرًا بأهمية هذا الأمر.

وأردف: «لقد حاولت المؤسسات الوطنية الكبرى الأخرى بالفعل إجراء تحقيقات كبيرة فى هذا الصدد لكنها غالبًا ما كانت تتوقف بعد فترة بسبب نقص التمويل، أما الآن وبدخول النظام الملكى فى الصورة فلم يعد التمويل مشكلة». كما أكد أن الأمر ملىء بالتفاصيل خاصة تلك المتعلقة بحجم المبالغ المالية التى تحصّل عليها القصر الملكى من تجارة العبيد وهو يحتاج أعوامًا من البحث والتحرى ولذلك لا يمكن الاعتماد على مشروع بحثى واحد لأحد دارسى الدكتوراة فقط.