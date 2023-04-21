تؤكد وزارة التربية والتعليم أنها تدرس كافة السيناريوهات المتعلقة بموعد امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في دولة السودان والتي يجريها ٢١ طالبا مصريا، كما أكدت أنه في حال تأجيلها لأي سبب طارئ سيتم الإعلان عن ذلك رسميا.
وناشدت الوزارة البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان بأهمية التواصل المستمر مع السفارة المصرية في الخرطوم في حال احتياجهم لأي دعم أو في حال تعرضهم لأية مخاطر تهدد سلامتهم.الإثنين ١٧ إبريل ٢٠٢٣
أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، برئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم ١٥١ مدرسا وإداريًا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية.
وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان مع السفارة المصرية في الخرطوم.الثلاثاء ١٨ إبريل
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريًا رقم (٨١) بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ بترقية (٣٨٨٦) معلما بمختلف المحافظات، بشأن منح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٣٨٨٦).الثلاثاء 18 إبريل
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بدءًا من 18 أبريل 2023 وحتى 28 أبريل 2023، عبر الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/ الثلاثاء ١٨ إبريل
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج الذين تخلفوا عن تأدية امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 أن يتقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
كما أعلنت الوزارة السماح للطلاب من أبنائنا في الخارج ممن تعثروا في التقديم في الموعد المحدد على الموقع الالكتروني لظروف طارئة، بتأدية الامتحانات مع امتحانات الدور الثاني.الأربعاء ١٩ إبريل ٢٠٢٣
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعقد اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج الدكتور أكرم حسن وخبراء المناهج لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تطوير المناهج، مؤكدا استمرار الوزارة في تطوير المناهج التعليمية بناء على ما تم خلال السنوات السابقة، وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة.
ووجه الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، باستكمال تطوير المناهج والانتهاء من تطوير مناهج الصف السادس الابتدائي مبكرا، فضلا عن أهمية إتاحة الروابط الالكترونية بالمناهج من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الاعدادي بداية من العام المقبل لتعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب.
وأشار الوزير إلى أهمية دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية فى ضوء التحول الرقمى، كما وجه الوزير أيضا، بإضافة بعض الانشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب بمبادئ اللغة المصرية القديمة "الهيروغليفية" ولغة الإشارة.الأربعاء ١٩ إبريل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولي في تقريره عن نظام التعليم العام في مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد ليشمل التعليم الابتدائي.
كما عرض الدكتور رضا حجازي أبرز ملامح رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم الفني، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس "التكنولوجيا التطبيقية".الجمعة ٢١ إبريل
أجرى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين، رئيس البعثة التعليمية المصرية في دولة السودان الشقيق وعدد من أفراد البعثة، وذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة في ظل الظروف الحالية في الأراضي السودانية.