ما الأساسيات التي يجب توفرها عند تصوير الطعام الاحترافي؟

عندما يرى شخص ما صورة لطبق طعام شهي يظهر فيه رذاذ الماء على أوراق الخس الخضراء، يسيل لعابه سريعا رغم أنها مجرد صورة.

وبالنسبة لتوماس سيكست، وهو رئيس طهاة ومصور، فإن الشعور بالاستمتاع أثناء التقاط صور الطعام، هو أمر شديد الأهمية من أجل تحقيق نتائج جيدة. ويقوم سيكست بالطهي بصورة احترافية منذ ما يقرب من 30 عاما، كما يقوم بتصوير أطباقه منذ أكثر من 20 عاما.

ويقول: "أولئك الذين يتحمسون لالتقاط الصور، والذين يتدفق عليهم الإلهام باستمرار ويسألون أنفسهم كيف كانوا سيصورون شيئا ما بأنفسهم، يتطورون باستمرار".

من ناحية أخرى، ترى الصحفية كريشتينه برونز، التي تعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي، أن هناك ثلاثة أشياء مهمة عند تصوير الطعام، وهي: الاستمتاع بالطعام، والاستمتاع بالتصوير الفوتوغرافي، والاستمتاع بالترتيب.

وتقول: "أما الباقي، فيأتي من تلقاء نفسه عندما يتعامل المصورون الهواة بشكل مكثف مع الموضوع، ويسمحون لأنفسهم بأن يتدفق عليهم الإلهام ويتحلون بالصبر، كما يقبلون اقتراحات الاخرين من أجل التحسين من عملهم".

وتوضح برونز أنه بالإضافة إلى الطعام الحقيقي، فإن صورة الطعام الجيد ممكنة أيضا من خلال ممارسة حرفة تصوير جيدة. كما تعتبر من الأمور المهمة :الإضاءة، وعدسة التصوير وزاويته، والخلفية، وتكوين الصورة وتخطيطها، والألوان والتباينات، وكيف يتم قص الصورة.

ويوصي سيكست بإلقاء نظرة عن قرب على الطعام قبل تصويره، للتفكير في أفضل طريقة لتقديمه.

ويقول إن "اتجاه التقاط الصور يتجه نحو الاهتمام بالتفاصيل، ولكن من خلال كل ما هو محيط، مثل الطاولة ومفرش السفرة والديكورات وأدوات المائدة، حيث يمكن لصورة الطعام أن تعبر بقدر أكبر ".

وفي الوقت نفسه، يعد عدد العناصر الموجودة في الصورة مهم أيضا. وتقول برونز: "من الأفضل وضع ثلاثة عناصر في الطبق، مثل الكعك أو البطاطس، وذلك بدلا من وضع عنصرين أو أربعة. فالرقم الفردي يكون أكثر توافقا مع رؤيتنا، ونعتبره جيدا".

كما تعتبر الزاوية التي يتم التقاط الصورة منها، مهمة أيضا. وتوضح برونز أنه "يجب أن تتناسب مع الطعام... (فمثلا عند تصوير) قطعة كعك يتساقط عليها مسحوق السكر، فأنا أفضل إعداد المشهد من الأمام" بحسب ما توضحه برونز.

ويقوم سيكست أولا بإعداد الطاولة مع تجهيز خلفية مناسبة من الخزف الصيني وأدوات المائدة وقطع من الأقمشة. ويجب أن تتطابق الزخرفة مع الطبق. وبالنسبة للكب كيك، على سبيل المثال، يمكن أن يحظى بكثير من الالوان، أما السوشي، فهو أكثر تقييدا.

وتوصي برونز أيضا بالتفكير في المشهد وإطاره، وتزيينه بعناية قبل التقاط الصورة. حيث يعد الترتيب المناسب لأدوات المائدة، والإكسسوارات المختلفة، والإضاءة، كلها جزءا من تفاصيل المشهد.

وتقول: "أفضل الضوء الطبيعي الناعم من الجانب، لذا فإن مواقع النوافذ تكون مثالية".

وبمجرد أن يتم تحضير كل شيء، يقوم سيكست بتصوير الطعام في أسرع وقت ممكن. فالوقت يعتبر أمرا جوهريا.

ويوضح الطاهي قائلا "إن شريحة اللحم المشوي ذات اللون الوردي، تضمن الحصول على نتيجة مثالية أمام الكاميرا في غضون وقت يتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق فقط بعد تقطيعها... كما تتفاعل أوراق الخس الخضراء الجميلة مع الخل وتبدأ في الذبول بعد 10 دقائق."

ولكن، ماذا عن تصوير الطعام داخل مطعم؟ يقول سيكست: "هناك مطاعم تفرض حظرا على التصوير، ولكن أغلب المطاعم تسمح بذلك.. أوصي بالسؤال بصورة مسبقة، والتقاط الصور بتحفظ وحذر حتى لا ينزعج باقي الزبائن."

وتقول برونز أنه من المهم ألا يظهر باقي الزبائن في الصورة. فمن المفهوم أنهم يرغبون فقط في الاستمتاع بوجبتهم.

ولكن، ماذا عن الهواتف الذكية؟ يقول سيكست إنه يستخدم هاتفه الذكي فقط للصور التذكارية. أما عند التقاط الصور الاحترافية، فيقوم الطاه المحترف باستخدام معدات مناسبة تتضمن عدسة ذات طول بؤري ثابت وحامل ثلاثي القوائم. ومع ذلك، يضيف أن الهاتف الذكي مثالي لتعلم تصوير الطعام.

وتقول برونز إن جودة الهواتف الذكية تكون كافية "بالنسبة للصورة السريعة... ولكن بالنسبة للصور عالية الجودة، يجب على المصورين الهواة الاستعانة بمعدات للكاميرا وقضاء وقت في التعلم".