لاعب الرجاء : هدفنا الظهور بشكل قوي أمام الأهلي

أكد حمزة خابا، لاعبا الرجاء البيضاوي المغربي أن فريقه يسعى للظهور بشكل قوي في مباراة الأهلي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الرجاء المغربي، في التاسعة مساء غدٍ السبت، على إستاد القاهرة، في حضور 52 ألف متفرج، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خابا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة فريق آخر غير الأهلي؟ في دوري أبطال إفريقيا لابد أن تفوز وأن تلعب المباريات الكبيرة، فلا يهممن هو الخصم الذي ستلعب أمامه".

وأضاف: "في النهاية، لو لم نقابل الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سنواجهه في نصف النهائي أو النهائي، المهم هو أن نكون عازمين على الفوز، وأن تكونلدينا الثقة في المباراة للفوز بها".

وأكمل مهاجم الرجاء: "لا يهم من هو الخصم، المهم هو أن نكون جيدين في المباراة، وأن يكون في يومنا، والتوفيق يحالفنا، واللاعبون عازمون على تقديم مستوى كبيريسعد جماهيرنا وتكون النتيجة في صالحنا".

وأتم قائلًا: "عازمون على الفوز بالمباراة، كما هو معروف عنّا في هذه المباريات الكبيرة، وأن يظهر مستوانا بهذا الحجم الكبير، وأتمنى من الله أن أقدم الإضافة المرجوةمني، سواء أنا من سجلت أو لاعب آخر، المهم هو الفوز بالمباراة".