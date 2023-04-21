وزير الدفاع الأوكراني يأمل في تسريع وتيرة القرارات السياسية بشأن الانضمام إلى الناتو

أعرب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عن أمله في تسريع وتيرة القرارات السياسية بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفروم) الأوكرانية، اليوم الجمعة خلال لقائه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج على هامش الاجتماع الحادي عشر لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بصيغة رامشتاين.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: مناقشة ممتازة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أعربت خلالها عن امتناني لتنسيق مساعدة الحلف لأوكرانيا.

وأضاف: يسعدني الحصول على الضوء الأخضر لتعاوننا الوثيق مع وكالة المشتريات التابعة لحلف الناتو، قائلا: تحتاج أوكرانيا إلى مشتريات دفاعية ممتازة للانتصار في الحرب ولتحقيق الكفاءة في المستقبل.

وتابع ريزنيكوف قائلا: "وصلت أوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة من العمل المشترك مع الناتو. نحن، بحكم الأمر الواقع، جزء من الفضاء الأمني للحلف. وقد أعربت عن أملي في أن يؤدي ذلك إلى تسريع اتخاذ القرارات السياسية بشأن اندماج بلدنا في الناتو".

ويعقد الاجتماع الحادي عشر لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا.