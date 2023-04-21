الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة القتلى في السودان إلى 413 والمصابين إلى 3500

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن 413 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 3500، في السودان منذ اندلاع القتال العنيف هناك يوم السبت الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق، عن نقل وحدات عسكرية إضافية إلى الدول المجاورة للسودان، لتسهيل عملية إجلاء موظفي السفارة الأمريكية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه "لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن عملية الإجلاء".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، وفاة مواطن أمريكي في السودان، بينما لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل بشأن هوية الرجل المقتول.

وفي سياق متصل، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة تبدأ استعدادات للقيام بمحاولة جديدة لإجلاء مواطنين ألمان من السودان.

وأضاف "تضع القوات المسلحة الألمانية خيارات من أجل ترحيل مواطنين ألمان وأشخاص آخرين من السودان وذلك من أجل حمايتهم . وفي هذا السياق، حماية مواطنينا في السودان هي الأولوية".

ولم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن عدد الأشخاص أو حجم الإمدادات الضرورية لمهمة الإجلاء المحتملة.

وحاولت القوات المسلحة الألمانية أمس الأول الأربعاء، القيام بمهمة دبلوماسية لإجلاء المواطنين الألمان بالطائرة، لكن الوضع الأمني اعتبر خطيرا للغاية مما حال دون تنفيذ المهمة.

وأفادت تقارير أن عددا بالمئات من المواطنين الألمان ينتظرون الفرار من الوضع الإنساني السيء في السودان.

ومنذ 15 أبريل يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.