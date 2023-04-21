الحكومة الألمانية تدافع عن محطة الغاز الطبيعي المسال المزمع إقامتها ببحر البلطيق

دافعت الحكومة الألمانية عن خططها لإنشاء محطة غاز طبيعي مسال في جزيرة روجن ببحر البلطيق.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس، بعد جولة من المحادثات حول الموضوع في منتجع بينس الساحلي في الجزيرة الشهيرة، إن محطات الغاز على ساحل بحر الشمال والواردات عبر موانئ أوروبا الغربية وخطوط الأنابيب من النرويج ليست كافية.

كما أن هناك حاجة إلى البنية التحتية لاستيراد الغاز في شرقي ألمانيا، حيث تقع روجن.وقال المستشار" لأن الأمر يتعلق بتأمين الإمدادات لشرقي ألمانيا".

وبشأن تأمين الإمدادات، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي شارك أيضا في الاجتماع، إن الحكومة لم تنته بعد. وكان إمداد شرقي ألمانيا يعتمد تحديدا على "إيجاد بدائل أخرى".

وفيما يتعلق بالسؤال المفتوح بشأن الموقع المحدد على وجه الدقة، طالب شولتس، خلال جولة المحادثات غير العلنية، باستخدام ميناء موكران الحالي على طول ساحل بينتس ، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب المشاركين، فقد أشار شولتس إلى المشاكل التقنية فيما يتعلق ببديل محتمل مطل على البحر المفتوح. وبحسب التقرير، ركز هابيك أيضا على مدينة موكران.

وأكد رئيس بلدية بينتس، كارستن شنايدر، بعد المحادثات أن الحكومة الاتحادية تريد على ما يبدو التمسك بموقع موكران، لكنه سيواصل استخدام "جميع الوسائل" لمعارضة إقامة المحطة قبالة ساحل روجن أو عليها.

واعتبر هذه المناقشة الأولى مع الحكومة الاتحادية على أنها جس نبض أولي. وقال شنايدر: "شعرت أن المناقشة كانت جيدة جدا من أجل ذلك". وأضاف أنه يجب أن يكون هناك المزيد من المناقشات، وأعرب عن أمله في تسريع الوتيرة الآن.

وتعارض العديد من المجتمعات في الجزيرة إنشاء المحطة من الأساس. إنهم يخشون من التأثيرات على السياحة، والتي لها أهمية خاصة بالنسبة إلى روجن، وعلى البيئة.

وأعربت حكومة ولاية مكلنبورج-فوربومرن التي تقع فيها الجزيرة أيضا عن شكوكها بشأن ما إذا كانت المحطة ضرورية وطالبت بتقديم توضيح.

وقالت للشرطة إنه تجمع ما يصل إلى 600 متظاهر عند موقع المحادثات عندما وصل المستشار، ودعا إلى تلك التظاهرة نحو 60 ممثلا للبلديات والجمعيات ومجتمع الأعمال، وأعربوا عن استيائهم.

ووفقا لتصريحات سابقة، ترى الحكومة الاتحادية أيضا مزايا لإمدادات الطاقة في شرق ووسط أوروبا في الموقع على الساحل الشمالي الشرقي لألمانيا.

وسيجري توصيل المحطة بشبكة الغاز عبر خط أنابيب بحري في لوبمين على البر الرئيسي بالقرب من روجن. ولوبمين هي المكان الذي يصل فيه خطي الأنابيب الألماني-الروسي نورد ستريم 1 و 2 - والذي لم يعد يعمل الآن - والذي تلتقي فيه العديد من خطوط الأنابيب ذات السعات الكبيرة من أجل التوزيع.

ويتحدث النقاد عن عدم الحاجة إلى طاقة زائدة والتي يمكن أن تنتج عن إنشاء محطة على أو قبالة ساحل روجن.