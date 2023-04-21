روسيا تنصب قائدين جديدين لأسطولي بحر البلطيق والمحيط الهادىء

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ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية، الجمعة، أن موسكو عينت قائدين جديدين لأسطوليها في بحر البلطيق والمحيط الهادئ.

فقد تم تعيين القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، الأدميرال فيكتور لينا ليصبح الآن قائدا لأسطول المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة انترفاكس عن مصادر عسكرية روسية، القول إن نائب رئيس الأركان العامة نائب الأدميرال فلاديمير فوروبيوف، قد تم تعيينه قائدا لأسطول بحر البلطيق. وقد تم التوقيع على الوثائق ذات الصلة بذلك".

وتم الإعلان أمس الخميس عن استبدال الرئيس السابق لأسطول المحيط الهادئ سيرجي أفاكيانتس (65 عاما) الذى بلغ رسميا سن التقاعد.

وفى الوقت ذاته، أشارت وسائل إعلام مستقلة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها قطاعات من الأسطول تحت قيادة أفاكيانتس في أوكرانيا.