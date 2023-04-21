الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، كبرى مساجد محافظة البحر الأحمر.

حضر الصلاة من القيادات التنفيذية بالمحافظة اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، يرافقه كمال سليمان، سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء إيهاب رافت مستشار المحافظ لمدن جنوب المحافظة.

وقد قام العديد من المواطنين عقب الصلاة، بشراء البالونات لأطفالهم من الباعة الجائلين الذين كانوا امام المسجد.

وشهدت ساحة مسجد الميناء الكبير حضور عدد كبير من أهالي الغردقة، وأطفالهم، كذلك شهدت تشديدات أمنية من قبل رجال مديرية أمن البحر الأحمر.