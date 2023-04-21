رومانيا: لن نفرض حظرا على صادرات الحبوب الأوكرانية

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قال وزير الزراعة الروماني بيتري ديا، إن بلاده لن تفرض حظرا على صادرات الحبوب الأوكرانية، في تناقض مع دول أخرى بشرق أوروبا. وجاء تصريحه بعد لقاء مع نظيره الأوكراني ميكولا سولسكي اليوم الجمعة.

وفرضت بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا الأسبوع الماضي حظرا مؤقتا على واردات الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى اضطراب في أسواقها المحلية بسبب المحاصيل الأوكرانية الرخيصة.

وألغى الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على صادرات المحاصيل الأوكرانية عقب الغزو الروسي.

وقدمت سلوفاكيا مبررا آخر ذكرت فيه أنها وجدت أن نسب المبيدات الحشرية في الحبوب الأوكرانية تتجاوز معايير الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء "ميديا فاكس" عن ديا قوله: "نتوقع أن تتعرض البلاد لوضع صعب، حيث أغلقت دول أخرى حدودها" أمام الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن السلطات الرومانية تتعامل مع نتائج الفحص السلوفاكية بجدية، وأن هيئة الجمارك الرومانية ستأخذ عينات من الحبوب الأوكرانية لدى عبورها قبل إغلاق الشحنات وتعقبها إلكترونيا. وذكر ديا أن نظيره الأوكراني أعرب عن تفهمه لهذه الإجراءات.

ويواجه المزارعون في رومانيا مشكلات بسبب صادرات الحبوب الأوكرانية الرخيصة. وزادت الحكومة أمس الخميس من مدفوعات التعويض ذات الصلة في رد فعل.