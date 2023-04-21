رئيس بيرو الأسبق توليدو يسلم نفسه للسلطات الأمريكية على خلفية اتهامات بالفساد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلم رئيس بيرو الأسبق أليخاندرو توليدو (تولى الرئاسة من 2001 إلى 2006) نفسه للسلطات في الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام في بيرو نقلا عن دوائر قضائية ودبلوماسية أن رئيس الدولة الأسبق المطلوب للعدالة في وطنه على خلفية اتهامات بالفساد مثل أمام المحكمة في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا اليوم الجمعة.

كانت السلطات في بيرو أصدرت مذكرة توقيف بحق توليدو عام 2017 وطلبت تسليمه.

توليدو متهم بقبول رشوة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من شركة البناء البرازيلية أودبريشت لبناء طريق سريع أطلق عليه "إنترأوسيانيكا" يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي.

وفي حال إدانته سيواجه توليدو حكما بالسجن عشرين عاما.

ينفي توليدو، 77 عاما، هذه التهم.

تعتبر قضية أودبريشت أكبر فضيحة فساد في أمريكا الجنوبية.

وبحسب تقديرات القضاء الأمريكي، دفعت المجموعة الاستثمارية حوالي 785 مليون دولار كرشى في 12 دولة.

وغالبا ما تنتهي مشاريع البناء هذه بأسعار أغلى مما كان مخططا له.

انتهى المطاف بتكلفة الطريق المذكور للبيرو مبلغ 1ر2 مليار دولار بدلا من 850 مليونا التي كانت الخطة الأصلية ترصدها له.