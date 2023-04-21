تقرير: الجائحة ترفع محاولات انتحار الشباب الأمريكي بنسبة 30 بالمئة

قفزت معدلات محاولات الانتحار المشتبه بها بتناول مواد سامة بين الأطفال والمراهقين الأمريكيين 30% عن مستويات ما قبل جائحة كوفيد، حسبما أفاد تقرير صدر اليوم الخميس عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدراسة، التي قامت بتحليل البيانات من مراكز مكافحة السموم، أظهرت أنه من بين الفئة العمرية من 10 إلى 19 عاما، جاءت الزيادة الكبرى من سن ما قبل المراهقة، بزيادة نسبتها 73% في عام 2021 مقارنة مع 2019.

واشتمل حوالي 40% من الحوادث أدوية عادية يتم صرفها بدون وصفة طبية مثل استامينوفين وايبوبروفين وديفيهيدرامين.

وكان للجائحة آثار واسعة النطاق على الصحة النفسية، متسببة في ارتفاع معدلات القلق والإحباط حول العالم.

كان الشباب الصغير، لا سيما الفتيات، الأكثر عرضة لخطر الانتحار أو إيذاء النفس.

وفي الولايات المتحدة، قال حوالي ثلث الفتيات المراهقات إنهن فكرن بجدية في الانتحار في عام 2021، وأفاد 57% أنهن شعرن بالحزن أو فقدان الأمل.

وسجل التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، 114 ألفا و700 محاولة انتحار مشتبه بها، عبر التسمم الذاتي في عام 2021، مقارنة مع 88 ألفا و500 محاولة في عام 2019.