فنلندا تعلن إرسال معدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت فنلندا عن خطط لإرسال معدات عسكرية للجيش الأوكراني، والمشاركة في التدريبات، في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الفنلندية- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة- أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وافق على المساعدات اليوم، وتعد هذه هي الدفعة الخامسة عشرة من المساعدات العسكرية الفنلندية لأوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن القرار بشأن حزمة المساعدات أخذ في الاعتبار احتياجات كل من أوكرانيا، وحالة الموارد لقوات الدفاع الفنلندية.

وأضافت أنها لن تفصح عن معلومات حول محتوى المساعدات أو طريقة إيصالها أو توقيت وصولها لأسباب أمنية.

بدوره.. قال وزير الدفاع أنتي كاكونن: "أوكرانيا بحاجة إلى أنواع مختلفة من الدعم، إننا نشارك في مهمة تدريب الاتحاد الأوروبي من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين، إلى جانب المساعدة المادية اللازمة".

وبحسب وكالة أنباء (يوكرين فورم) بلغ إجمالي تكلفة حزم المساعدات الدفاعية الفنلندية لأوكرانيا حوالي 990 مليون يورو.