البرلمان التشيكي يوافق على زيادة الإنفاق على الدفاع إلى 2%

وافق البرلمان التشيكي اليوم الجمعة على تشريع لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من العام المقبل، مع حصول الإجراء على دعم الحكومة المحافظة الليبرالية وأكبر أحزاب المعارضة.

ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على الإجراء، الذي يأتي منسجما مع سياسة حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتعتبر موافقته في حكم الأمر المؤكد في ظل الأغلبية المؤيدة لذلك.

وقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا إن أيام "عوائد السلام" قد ولت بعد الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا في شباط/ فبراير من العام الماضي.

وأنفقت البلاد العام الماضي حوالي 3ر1% من الناتج المحلي الإجمالي على قواتها المسلحة.

وجمهورية التشيك، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر10 مليون نسمة، عضو في الناتو منذ عام 1999. ويعتبر جيشها جيشا محترفا منذ عام 2005.

وتساند جمهورية التشيك أوكرانيا بشدة منذ الغزو، حيث تقدم أسلحة على نطاق واسع. والكثير من الأسلحة سوفيتية الصنع وتتماشى مع المعدات الخاصة بأوكرانيا.