وزير التعليم يتصل برئيس البعثة التعليمية المصرية في السودان للتهنئة بعيد الفطر والاطمئنان على أوضاعهم

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية في دولة السودان وعدد من أفراد البعثة؛ لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة في ظل الظروف الحالية في الأراضي السودانية.

وخلال الاتصال، ثمن حجازي الدور الهام الذي تقوم به البعثة التعليمية المصرية من تقديم الخبرات والخدمات التعليمية المتميزة داخل دولة السودان.

وأكد الوزير أنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع البعثة البالغ عددها ١٥١ مدرسا وإداريًا بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج لاتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامتهم.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع أسر أفراد البعثة؛ لطمأنتهم والتأكيد على المتابعة المستمرة لأوضاعهم.