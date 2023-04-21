 الجيش الأمريكي يبحث خطط إجلاء محتمل لطاقم السفارة من السودان - بوابة الشروق
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الجيش الأمريكي يبحث خطط إجلاء محتمل لطاقم السفارة من السودان

وكالات
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 6:23 م

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إن الجيش يعد أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل إخلاء محتمل للسفارة الأمريكية في السودان، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا: "نشرنا بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منا التحرك. ولم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد... لم يُتخذ قرار بشأن أي شيء".

وكانت وكالة رويترز يوم الخميس قالت إن الولايات المتحدة تنقل عددا كبيرا من القوات الإضافية إلى قاعدتها في جيبوتي تحسبا لإجلاء من السودان في نهاية المطاف.

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