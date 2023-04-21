وزير الطاقة التركي: غاز البحر الأسود يكفي منازل البلاد 35 عاما

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أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، مساء اليوم الخميس، أن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود يكفي كل منازل البلاد لمدة 35 عاما.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء عن دنماز قوله إن تركيا أشعلت اليوم الشرارة الأولى على طريق اكتفائها الذاتي من الطاقة.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في ميناء "فيليوس" بولاية زونجولداق شمالي تركيا، لبدء ضخ الغاز عبر شعلة أوقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان، إن ضخ غاز البحر الأسود خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتيا من الطاقة.

وأشاد وزير الطاقة دنماز بسرعة إنجاز مشروع تطوير الحقل البحري للغاز الطبيعي عقب الاكتشاف الأول عام 2020.

وقال: "سننتج 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من 10 آبار في المرحلة الأولى، و40 مليون متر مكعب يوميا من 40 بئرا في المرحلة الثانية".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه عند بلوغ الإنتاج الحد الأقصى، سيغطي الغاز المستخرج من البحر الأسود قرابة 30% من حاجة تركيا السنوية.

وأوضح أردوغان أن الغاز المكتشف يقلل بشكل كبير اعتماد تركيا على استيراد الغاز الطبيعي، ويحول منطقتي فيليوس وزونغولداق إلى قاعدة طاقة مهمة.

واكتشفت تركيا أكبر مخزون للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود في آب/ أغسطس عام 2020.

وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.