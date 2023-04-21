عروض محلية وتونسية للمثلوثي بسبب غموض موقفه في الزمالك

بدأ التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن بفريق الكرة الأول لنادي الزمالك في تلقي عروض احترافية خلال الفترة الأخيرة عبر وكيله وذلك في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبله مع النادي.

وينتهي عقد المثلوثي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكن الإدارة وعلى الرغم من الوعد بعقد جلسة حاسمة لملف التجديد الا انه لم يحدث أي شيء بهذا الصدد.

ويدرس اللاعب مع وكيله أكثر من عرض في ظل عدم وجود أي جلسات قي الفترة الحالية للحديث بشأن التجديد الأمر الذي فتح باب العروض أمامه من بينها عرض من أحد أندية الدوري المصري بالإضافة إلى عروض أخرى من الدوري التونسي