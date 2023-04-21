خطيب صلاة عيدالفطر بمسجد المشير طنطاوي: بالحب نتغلب على مر الحياة وعذابها

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى خطبة عيدالفطر بعد أدائه الصلاة، اليوم الجمعة، بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وشدّد «الخطيب»، على ضرورة التحلي بالحب الذي يمكنه أن يعين الإنسان على التغلب على مرّ الحياة وعذابها، ويطير الإنسان المادي الثقيل إلى أجواء الفضاء،

وأضاف: «أحبوا الله، واهب الحياة، صاحب الإمداد والإيجاد، وأحبوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولولاه ما عرفنا الله وما عرفنا مراد الشرع الشريف».

وأشار إلى أن الاختلاف واقع بين الخلق واقع بالإرادة الإلهية، ناصحا أن يريح كل إنسان نفسه وأن يحمل الحب للجميع، ويترك الحساب لله عز وجل.

ووصل الرئيس السيسي، لمسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة العيد، وكان في استقبال الرئيس فور وصوله، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

وشوهد عدد من الأطفال وهم يجلسون بجانب الرئيس السيسي، في طليعة الصفوف لأداء الصلاة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.