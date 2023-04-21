أوكرانيا تتسلم 77 مولد كهرباء من اليابان

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قدمت اليابان أكثر من 70 مولد كهرباء إلى أوكرانيا التي تعاني من نقص خطير في الطاقة الكهربائية؛ جراء تدمير منشآت البنى التحتية للطاقة إثر هجمات شنتها روسيا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الجمعة.

وسيتم إرسال المولدات إلى 13 منطقة في أنحاء أوكرانيا، وستستخدم في مؤسسات طبية وتعليمية ومنشآت الإمداد بالماء والصرف الصحي.

من جانبه، قدم نائب وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر بوتينكو الشكر للحكومة اليابانية على مساهماتها، وقال إنه "يأمل أن يعمق البلدان التعاون بينهما".

وأقيمت أمس الخميس قرب العاصمة كييف، مراسم للاحتفال بوصول 77 مولدا كبيرا، بحضور مسؤولين من حكومتي أوكرانيا واليابان وغيرهم، وقُدمت المعدات عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.