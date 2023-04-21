الرئيس الموريتاني يقرر تخفيف عقوبة السجن لمدة عام عن 263 مدانا بمناسبة عيد الفطر

قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تخفيف عقوبة السجن لمدة عام ، عن 263 مدانا، وذلك بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه "بموجب مرسوم صادر اليوم، تم منح تخفيض بمدة سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية في حق 263 سجينا مدانين نهائيا من سجناء الحق العام".

واستثنى القرار - حسب الرئاسة الموريتانية - "المدانين بجرائم ذات صلة بالقتل العمد أو الإرهاب أو الاغتصاب أو الإتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية أو التحريض على الكراهية والتمييز أو اختلاس وتبديد المال العام أو تزوير العملات، أو تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ"، بحيث لا يسري عليهم قرار تخفيف العقوبة عاما.

وفي سياق آخر، هنأ الرئيس الموريتاني، مواطني بلاده، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت اللجنة المركزية الموريتانية لمراقبة الأهلة (وهي جهاز حكومي) قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - ثبوت رؤية هلال شهر شوال؛ وعليه فإن يوم /الجمعة/، هو أول أيام عيد الفطر المبارك .