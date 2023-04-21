أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل يحمل سكينا داخل المستشفى اليهودي ببرلين.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الرجل البالغ من العمر 45 عاما أصيب في ساقه وأن الموظفين بالمستشفى أبلغوا في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم بضرورة الحذر لأن الرجل قام بأعمال شغب.



وبحسب المتحدث، هاجم الرجل خدمات الطوارئ بعد وصولهم بسكين.



كانت صحيفة "برلينر تسايتونج" أول من نشر الخبر من قبل.



وقال المتحدث إن خلفية الحادث ما تزال غير واضحة.



وترددت أقوال بأن الحادث وقع في جناح معالجة الإدمان بالمستشفى.



وقال المتحدث إنه وفقا للمعلومات الحالية، فإن أحدا لم يصب باستثناء المهاجم.



وبحسب الصحيفة المذكورة فإن المهاجم لم يستجب لأمر إلقاء السكين من يده.



وقال المتحدث إن الرجل تلقى رعاية طبية وكانت حالته مستقرة.



وتولت لجنة جرائم القتل التحقيق في الحادث، ووفقا للشرطة، فإن هذا يجري عادة عندما يقوم الضباط بإطلاق النار أثناء العمل.



تم رفع آثار الحادث من مسرح الجريمة واستجواب الشهود.



وتصف نقابة الشرطة الألمانية حالات المسلحين داخل المستشفيات بأنها شديدة الخطورة لأنها تتعلق بإخراج المرضى والموظفين والضيوف من منطقة الخطر.



وقال رئيس النقابة في برلين، شتيفان فيه: إن المسؤولين كانوا سيحافظون على هدوئهم في "وضع استثنائي تماما"، وربما يمنعون ما هو أسوأ.



وأضاف فيه قائلا "إنه لا يوجد شرطي يحب إطلاق النار، ولكن لسوء الحظ ليس لدينا في هذه الحال خيار آخر غير البندقية لتجنب الخطر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهاجمين بالسكاكين غير المتعاونين مع رجال الشرطة."