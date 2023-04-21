أظهر تقرير، اليوم الجمعة، أن حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات العالمية انخفضت بشكل طفيف إلى 3ر7% في العام الماضي.

وفقا للتقرير الصادر عن الرابطة الكورية لمصنعي السيارات، انخفضت حصة سيارات كوريا الجنوبية في 8 أسواق رئيسية من 7,7% في عام 2021 إلى 7.3% في عام 2022، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وقالت الرابطة الكورية لمصنعي السيارات، إنه على الرغم من الركود في سوق السيارات العالمية في العام الماضي، شهدت سوق السيارات الكهربائية نموا بنسبة 4ر 43% في العام الماضي.

وسجلت حصة السيارات الكهربائية 3ر46% في أوروبا، و2ر31 % في الصين، و3ر12% في الولايات المتحدة. وبلغت الحصة أقل من 2% في الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، بالنظر إلى ارتفاع معدلات النمو في حصة السيارات الكهربائية بشكل حاد في العام الماضي في الآسيان (بنسبة 810%)، والبرازيل (بنسبة 50%)، والهند (بنسبة 30%)، فمن المتوقع أن تنمو الحصة بشكل كبير في هذه المناطق في المستقبل.