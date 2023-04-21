رامافوسا يواجه دعوات لتفسير استمرار استخدام جنوب أفريقيا الفحم لتوليد الطاقة

يتعين على رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أن يتحدث لنظرائه في دول تقدم إلى جنوب أفريقيا 5ر8 مليار دولار لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ من أجل إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم، عن السبب في أن البلاد ستعتمد على أكثر أنواع الوقود تلوثا لمدة أطول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته اليوم الخميس أن اللجنة الوطنية لأزمة الطاقة، التي شكلها رامافوسا لمحاولة التخفيف من حدة أزمة طاقة غير مسبوقة، ستتقدم بالطلب إلى الرئيس، والخاص بتمديد استخدام بالفحم.

وتنتهج جنوب أفريقيا بالفعل أساليب غير رسمية، حسبما ذكرت بلومبرج في وقت سابق.

وتتعرض جنوب أفريقيا لانقطاعات دورية للكهرباء كل يوم تقريبا هذا العام، حيث تعطلت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتفتقر إلى الصيانة بشكل سليم، ما تسبب في حالة من الغضب بين السكان وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويريد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، في ظل الانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، أن يعزز الاعتماد على الوقود الأحفوري، إذ أن ربط مصادر طاقة أنظف بشبكة الكهرباء سيستغرق وقتا.

ووفقا لبلومبرج، من المرجح أن يتخذ شركاء التمويل موقفا براجماتيا في ضوء أزمة الطاقة والضغوط السياسية.