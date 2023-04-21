تويتر يلغي التصنيفات بشأن تمويل وسائل الإعلام

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توقف موقع تويتر عن تحديد معلومات عن تمويل الهيئات الإعلامية بعد نزاعات مع قنوات مختلفة بسبب هذه الممارسة.

وتعني هذه الخطوة أنه لن تتم الإشارة إلى وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" باعتبارها تتلقى تمويلا من الدولة.

وينطبق ذات الأمر على قناة "آر تي" التي كانت تعرف باسم "روسيا اليوم"، التي تعتبر على نطاق واسع بوابة للدعاية الروسية.

واستحدث تويتر تصنيفا لتوضيح تأثير الدولة المحتمل على وسائل الإعلام المعنية. وانخرط إيلون ماسك، مالك تويتر، في خلافات مع قنوات عامة مختفلة.

وكان تويتر يشير إلى الإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر" بالولايات المتحدة باعتبارها خاضعة لإدارة الدولة ثم صنفها باعتبارها تتلقى تمويلا من الدولة.

وردت "إن بي آر" بأنها مستقلة في التحرير وتحصل على أقل من 1 % من ميزانيتها السنوية التي تصل إلى 300 مليون دولار من أموال الدولة مباشرة.

وأعقب ذلك خلافات مماثلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وشبكة "سي بي سي" الكندية وشبكة قنوات "بي بي إس" الأمريكية. وعلقت بعض القنوات حساباتها على تويتر ردا على الإجراءات الجديدة.