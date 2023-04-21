منذ مطلع التاريخ، تحظى مصر بنساء عظيمات وملهمات استطعن أن يسطرن انجازات ويصنعن تاريخ ويساعدن في إعادة بناء وتشييد مجد بلادهن على مر التاريخ وفي مختلف عصورها القديمة والحديثة والأحدث.

المجلس القومي للمرأة في مصر نشر كتابات وثق خلالها قصص نجاح المرأة المصرية في صناعة التاريخ والمجد لبلادها، استعانت بها"الشروق" لتقدم سلسلة "نساء مُلهمات" على مدار شهر رمضان، لتسرد قصص إنجازات عظيمة للمرأة المصرية، عبر العصور المختلفة وحتى العصر الحالي.

إيناس عبدالدايم.. عازفة الفلوت العالمية أول وزيرة ثقافة مصرية

الدكتورة إيناس عبدالدايم هي الرئيسة الحالية لدار الأوبرا المصرية٬ وعازفة (الفلوت) العالمية.

شغلت إيناس عبدالدايم منصب مديرة أوركسترا القاهرة السيمفوني وعميدة المعهد العالي للكونسرفتوار خلال الفترة (2004-2010)، ونائبة رئيس أكاديمية الفنون بالقاهرة لعامي 2010 و2011

ومن بعدها المستشارة الفنية لأوركسترا النور والأمل٬ وهي أوركسترا مصرية للكفيفات، حتى تم اختيارها كأول وزيرة للثقافة في مصر عام 2013.

وتم تعيينها عضوة في المجلس القومي للمرأة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير 2016، ثم كرمها الرئيس السيسي في احتفالية المرأة المصرية مارس 2017.

حصلت إيناس عبدالدايم على العديد من الجوائز طوال مسيرتها الفنية منها الجائزة الأولي من اتحاد معاهد الموسيقى بفرنسا٬ وشهادة تقدير في المسابقة العالمية للفلوت بمدينة كيبا باليابان، وجائزة أحسن عازفة مهرجان كوريا الشمالية للفنون.

في بدايتها المهنية، قامت إيناس عبدالدايم بتأسيس "فصل دراسي لتعليم آلة الفلوت" للأطفال في سن مبكرة لتنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية في عام 1999، ثم عملت على بتمثيل مصر في مهرجان أوركسترا البحر الأبيض المتوسط٬ بمارسيليا وكانت أول مصرية تشارك في هذا التجمع.

حصلت إيناس عبد الدايم على جائزة أبرز عشر نساء في مصر لهذا القرن في مارس 2000، وفي العام التالي، نالت جائزة الدولة التشجيعية للفنون٬ جائزة الإبداع من أكاديمية الفنون.

كُرمت من هيئة كير الدولية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مارس 2012، واختارتها حركة رائدات المستقبل الشخصية المتميزة لعام 2016.

أشرفت إيناس عبدالدايم على العديد من الأبحاث العلمية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في الفنون بالعديد من الجامعات والمعاهد المصرية، وقامت بالمشاركة في إعداد المناهج الدراسية التعليمية في مصر وبعض الدول العربية.

قدمت العديد من الحفلات منها حفلات موسيقية في مناطق عديدة بفرنسا٬ بالإضافة إلى عدد من الحفلات مع أوركسترا اليونسكو الدولي بباريس٬ وكذلك حفلات "الصولو" مع أوركسترا كونسرفاتوار القاهرة٬ كما قدمت العديد من الحفلات "الصولو" في عدة بلدان أوربية وعربية مثل: تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

قدمت إيناس عبدالدايم العديد من البرامج الإذاعية التي كان من أهمها في راديو فرنسا بباريس.