علق يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، على مستقبله مع النادي الإسباني، مشيراً إلى أن لا يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال أوبلاك في تصريحاته عبر قناة tve الإسبانية:"حالة أتلتيكو مدريد أفضل بكثير مما كان عليه قبل كأس العالم 2022، من المثير للاهتمام أن تبدأ بشكل أفضل لتكون قادرًا على أن تكون في أعلى ترتيب بجدول الدوري الإسباني".

تابع:"سيميوني مدرب المستقبل والحاضر والماضي لأتليتكو مدريد، كانت بداية الموسم صعبة، بالنسبة له ولنا، ولكن في النهاية تغيرت النتائج للافضل".

وأضاف:"أنا لا أشاهد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لأنه من المؤلم عدم تواجدنا في البطولة، من الصعب تقبل أننا خرجنا من مرحلة المجموعات، من الصعب أن أرى منافسة الأندية الآخرى، ونحن خارج المسابقة ."

وأردف:"أنطوان جريزمان يعني الكثير لأتليتكو مدريد، نحن سعداء جدًا بوجوده معنا، لقد تمكن من العودة وإظهار قوته، إنه يقدم كل ما لديه على أرض الملعب، إنه يقوم بعمله بشكل مذهل، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه تمكن من العودة بهذه الطريقة.

وأكد:"هالاند لاعب رائع، واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ومع تقدمه في السن يمكنه التطور، لقد لعبت ضده فقط مع المنتخب الوطني، وقد أبلينا بلاء حسنا في إيقاف خطورته، لكنه يمتلك الكثير من الإمكانيات، بمجرد النظر إلى أرقامه هذا الموسم هو يقول كل شيء.

وكشف:"اختيار الحارس الأفضل أمر معقد، هناك العديد من حراس المرمى الممتازين، ليس فقط في الفرق الكبيرة، وهو ما يتحدث عنه الناس لأنهم يقاتلون من أجل الألقاب، لكن في كل جلسة تدريبية أذهب إليها أعمل لأكون الأفضل، والجمهور والصحافة لديهم آرائهم وهم من يحددون."

نوه:"كورتوا حارس مرمى رائع إنه يقوم بعمل مميز، ويقدم موسم استثنائي مرة أخرى وهو في مستوى مذهل مع ريال مدريد".

وأكمل:"في كل صيف يتم الحديث عن مستقبلي، لكنني هنا منذ تسع سنوات، لقد بنينا قصة جميلة جدًا، وطالما أنا هنا، سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة الفوز بالبطولات مع هذا النادي."

أتم:"حتى اليوم أنا هُنا ، سأفعل كل شيء لمحاولة تقديم الأفضل، وفي كل حصة تدريبية أذهب وأعمل لأكون الأفضل".