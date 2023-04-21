نهاية الإضراب التحذيري للسكك الحديدية الألمانية واستئناف العمل تدريجيا

بعد حوالي ساعتين من الإنهاء الرسمي للإضراب التحذيري الذي نظمته نقابة السكك الحديدية والنقل اليوم الجمعة، بدأت السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) تدريجيا حركة السير إلى المسافات الطويلة ثانية.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية اليوم الجمعة في برلين: "نستأنف عملياتنا تدريجيا في جميع أنحاء ألمانيا منذ حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر".

وأضاف أن حوالي 90 % من قطارات المسافات الطويلة المجدولة بانتظام تعمل حاليا مرة أخرى.

وأوضح المتحدث أنه مع ذلك، ما يزال من الممكن الشعور بتأثير الإضراب التحذيري في قطارات النقل لمسافات بعيدة حتى ساعات المساء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تكون القطارات التي ستعمل مرة أخرى ممتلئة للغاية.

وأكد المتحدث قائلا: "في حركة القطارات الإقليمية والقطارات الداخلية تمكنا من تشغيل القطارات تدريجيا مرة أخرى"، مبينا أنه بالنسبة للخطوط الإقليمية الأطول، قد يستغرق الأمر وقتا أطول شيئا ما.

لكن خلال اليوم الجمعة سيتم وفقا للمتحدث إزالة جميع العوائق أمام حركة القطارات.

كانت قطارات شحن البضائع قد تأثرت أيضا، وفقال لما قاله المتحدث، وهنا أيضا سيتم التخلص تدريجيا من التكدس والتعطيل.

كانت نقابة العاملين بالسكك الحديدية لجأت إلى تنفيذ إضراب تحذيري على مستوى البلاد، صباح اليوم الجمعة، بسبب الخلاف على الأجور، ما أدى إلى شلل في حركة النقل إلى المسافات الطويلة، وشاركت فيه خمسون شركة تقريبا تابعة للسكك الحديدية الألمانية.