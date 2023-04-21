رئيس بايرن ميونخ يكشف حقيقة رحيل أوليفر كان عن منصبه

نفى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، التكهنات حول كون منصب أوليفر كان، الرئيس التنفيذي للنادي في خطر بعد مرحلة من تراجع نتائج الفريق في الوقت الحالي.

وقال هاينر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد تكهنات حول مناقشة مجلس إدارة النادي لمصير كان: "لا هذه الشائعات غير صحيحة".

وكان أوليفر كان، قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ سابقا، قد تولى المسؤولية خلفا لكارل هاينز رومينجيه في عام 2021، وقال في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إنه ليس قلقا حول الشائعات التي تحدثت عن رحيله المحتمل.

وقال كان: "لن أضيع ثانية واحدة في التفكير في عقدي في الوقت الحالي، الأمر كله يتعلق ببايرن"

وأكد كان أن هدفه هو إعادة بايرن ميونخ لمكانته المعهودة في قمة كل البطولات، مشيرا إلى أنه لن يدخر جهدا لتحقيق ذلك.

وتعرض كان وحسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة، لانتقادات عديدة بعد الاستغناء المفاجئ عن خدمات المدير الفني السابق للفريق جوليان ناجلسمان، في الوقت الذي تولى فيه توماس توخيل المهمة ليخرج الفريق من كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا خلال اسبوعين، فيما لا يبدو الفوز بلقب الدوري الألماني مضمونا.