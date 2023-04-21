الكرملين يستغل زيارة ستولتنبرج لتبرير الحرب على أوكرانيا

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انتقدت روسيا زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى كييف الأسبوع الجاري، واستغلتها كتبرير إضافي لحربها ضد أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة قوله: "من الواضح أن الناتو يواصل مساره في ابتلاع أوكرانيا وجذبها إليه".

وأضاف بيسكوف في إشارة إلى الغزو الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يظهر هذا مجددا لأي شخص لديه الحد الأدنى من القدرة على التفكير صواب قرار الرئيس(بوتين) ببدء هذه العملية".

وتعهد ستولتنبرج لأوكرانيا بالمزيد من الدعم في جهودها للانضمام إلى الحلف الدفاعي خلال زيارة مفاجئة أمس الخميس.

ومن الأهداف الرسمية لحرب الكرملين منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو، إلا أن لها الحق في اختيار التحالف الذي تنضم إليه، باعتبارها دولة مستقلة.