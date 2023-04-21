نائب محافظ المنيا يشارك الإفطار الجماعي للجمعيات الخيرية

شارك الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الإفطار الجماعي للجمعيات الخيرية بمحافظة المنيا، بالخيمة الرمضانية بنادي المنيا الرياضي بمدينة المنيا، والذي يقام بالتعاون مع بنك الطعام المصري وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء الجمعيات.

قدم نائب المحافظ التهنئة للحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولىٰ عز وجل أن يُعيد علينا هذه الأيام المُباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار، معبرا عن سعادته للمشاركة في هذا الإفطار.

وأكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في التعاون مع الحكومة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث أنها تعد أحد الأذرع الهامة لتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن المنياوي، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، في جميع قرى الريف المصري.

جدير بالذكر أنه جرى توزيع 2600 وجبة يومياً خلال شهر رمضان، بمركزي المنيا وأبو قرقاص في الخيمة الرمضانية بمدينة المنيا، والجمعيات الأهلية بالمنيا، وأبو قرقاص، وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.