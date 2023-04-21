وسائل إعلام أمريكية: بايدن يعتزم بدء مسعى إعادة انتخابه الأسبوع المقبل

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعلن في بداية الأسبوع المقبل نيته خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024 في مسعى للحصول على ولاية ثانية، ما يمهد الطريق لاحتمال تكرار المواجهة مع دونالد ترامب.

ونقلت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" يوم الخميس عن مساعدين لبايدن، لم يكشف عن هويتهم، قولهم إن الإعلان قد يجري عبر الفيديو يوم الثلاثاء، رغم أنهم نوهوا إلى إمكانية تأجيل الإعلان.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن بايدن دعا مانحي الحملة للحضور إلى واشنطن في نهاية الأسبوع المقبل، في إشارة أخرى إلى تكثيف خطط الحملة.

يشار إلى أنه بحلول الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، سيكون بايدن يبلغ من العمر 81 عاما، و82 بحلول بداية فترة الولاية الثانية.

وبالنظر إلى تقدمه في السن فإن هناك تحفظات حتى داخل حزبه "الديمقراطي" نفسه حول ما إذا كان سيكون المرشح الأفضل للحزب.

وأطلق ترامب، الجمهوري، حملته للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024 في نوفمبر الماضي، على الرغم من أن الرجل (76 عاما)، يواجه عدة قضايا قانونية مدنية وجنائية.