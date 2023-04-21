أمين منظمة التعاون الإسلامي يجدد مناشدته للأطراف السودانية الالتزام بالهدنة الإنسانية خلال عيد الفطر

جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مناشدته للأطراف في السودان للالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام عيد الفطر المبارك الشعيرة المقدسة لدى المسلمين.

وأكد أمين عام المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/ - ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان المرور الآمن للمدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنح الفرصة لإخلاء الجرحى والعالقين.

وحث الأطراف على وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية، مؤكداً استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.