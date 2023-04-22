كيف احتفل أهالي شمال سيناء بعيد الفطر؟

أبرز أهالي محافظة شمال سيناء، صور احتفالهم بعيد الفطر المبارك في جميع المراكز.

وبدت مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في التمسك بالعادات المتوارثة في استقبال دواوين العائلات للمهنئين من بعد صلاة العيد لتتواصل على مدار ساعات اليوم مع تقديم الشاي والقهوة بعد إعدادها على النيران و الحلويات، حيث يحرص الأهالي على اصطحاب الأطفال.

وفي قرية الغراء، قام الأهالي ببناء خيمة لاستقبال ضيوفهم وتقديم واجب الضيافة لهم، كما شملت قرى مركز بئر العبد نفس المظاهر وكذلك في الشيخ زويد والحسنة ونخل، كما قام سكان العريش بواجب صلة الرحم ثم الخروج للمتنزهات العامة وساحل المدينة.

وركزت المجموعات الأهلية على التقاط الصور الجماعية التذكارية في الأماكن الخلاء وحول المساجد وفي دواوين العائلات وهم يرتدون ملابسهم التقليدية، ويشار إلى وجود دواوين عائلية مجاورة للمساجد خاصة في القرى.

كما تزاور اتباع الطرق الصوفية لتبادل التهنئة في زوايا الجورة وشيبانه والظهير والغراء والشيخ زويد وفي العريش وبئر العبد.

وكان شيوخ ورموز القبائل والعائلات قدموا التهنئة للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى قاعة ديوان عام المحافظة منذ ساعات الصباح.