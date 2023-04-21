تقارير: اضطراب كبير في الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول بالسودان

أفادت وسائل إعلام سودانية، قبل قليل أن هناك اضطراب كبير في خدمة الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول بجميع شركات الاتصالات.

وأكد رئيس مجلس القيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، على أن بلاده ستتجاوز هذه المحنة، وتخرج منها أكثر وحدة.

وقال البرهان، في كلمة للشعب السوداني فجر اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر (تم بثه عبر التلفزيون الوطني)، إن الجيش لا يزال ملتزما بالانتقال إلى الحكم المدني.

وأضاف البرهان "أنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسكاً، ويزداد هتافنا قوة.. جيش واحد.. شعب واحد».

وتابع "على ثقة من تجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة بما يمكننا من الانتقال للحكم المدني"، وأعرب عن ترحمه على شهداء بلاده متمنياً الشفاء للجرحى.

وهزت الانفجارات وإطلاق النار، اليوم الجمعة، الخرطوم في أعقاب دعوات دولية محمومة لوقف إطلاق النار في العطلة، بعد أن حثت الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على فترة راحة من العنف المتصاعد، بين اتلجيش السوداني وقوات الدعم السريع.