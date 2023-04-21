 مدرب الرجاء: مسابقة دوري الأبطال تعني لنا الكثير.. وسنخرج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي - بوابة الشروق
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مدرب الرجاء: مسابقة دوري الأبطال تعني لنا الكثير.. وسنخرج بنتيجة إيجابية أمام الأهلي

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 8:19 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 8:19 م

كشف منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي ومدرب منتخب تونس السابق عن جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الكبير عبر المؤتمر الصحفي:"ستكون هذه المباراة كبيرة ومميزة ومليئة بالمواجهات بين اللاعبين".

وأوضح "الرجاء في المباريات الكبرى يتحول، ويزداد مستواه فرديا وجماعيا، واللاعبون يملكون حافزا إضافيا في هذا النوع من المباريات".

وتابع:"مررنا بصعوبات كبيرة ولكن الرجاء دائما في المواجهات الكبرى يقدم أفضل ما عنده".

وواصل :"يجب أن نواصل في نفس الاتجاه، فالرجاء يملك لاعبين كبار قادرين على التحدي".

وأضاف "الكل يعرف دوره جيدا سواء اللاعبين أو الجهاز الفني. وبإذن الله سنخرج من المباراة بنتيجة إيجابية".

وتابع "مسابقة دوري أبطال إفريقيا تعني لنا الكثير، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع".


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