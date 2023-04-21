أفاد قائد شرطة محافظة كركوك العراقية اللواء كاوا غريب، بإلقاء القبض على خلية لتنظيم داعش متورطة في حادث انفجار سوق بنجا علي بمدينة كركوك.

وقال غريب في تصريحات أوردتها شبكة "رووداو"، اليوم الجمعة، إنه ألقي القبض على عناصر الخلية في الحويجة وجبل بور، و اعترفوا بجرائم ارتكبوها، مشيرا إلى أن هذه الخلية شنت هجوما ليلة أمس على قوات الشرطة، وأصابوا أحدهم.

وسبق أن أعلنت شرطة محافظة كركوك، إلقاء القبض على الخلية التي حاولت زرع عبوة ناسفة بمنطقة "بنجا علي"، بينهم قيادي بارز بـ"داعش".

وجاء في بيان صادر عن قيادة شرطة محافظة كركوك: «تزامنا مع أول أيام عيد الفطر المبارك نزف بشرى إلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي حاولت زرع عبوة ناسفة في منطقة (بنجا علي) وتعرض لها أحد أبطال شرطة كركوك».

وأضافت أنه بعد التحري وبإشراف قيادة المقر المتقدم وقيادة شرطة كركوك وبعملية نوعية بجهود جهاز الأمن الوطني ومديرية الاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك وسرية الاقتحام التابع لمكتب قائد الشرطة، تم التوصل إلى هوية العناصر الإرهابية.

وأشارت إلى أن من بين المقبوض عليهم «قياديا بارزا في عصابات تنظيم داعش وضبط بحوزتهم كافة المبارز الجرمية المستخدمة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية من أسلحة وعتاد مختلفة الأنواع واعترفوا بسرقة عدة عمليات».