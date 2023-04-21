وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بإنهاء العنف في السودان

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بوقف فوري لأعمال العنف في السودان.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة في برلين، قالت بيربوك، في إشارة إلى الصراع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو: "اسمحا للسكان بتلقي المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها"، وطالبتهما بحل النزاع عبر المفاوضات بدلا من "تحويل السودان إلى ركام ورماد".

وأضافت بيربوك أن الوقف الفوري لإطلاق النار أمر محوري لإجلاء الأفراد من السودان، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تعمل ليلا ونهارا لجلب المتضررين إلى بر الأمان، موضحة أن من الأولويات القصوى لذلك التوصل لوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وقال ألباريس إن الاستعدادات جارية بالفعل في إسبانيا لإجلاء مواطنين أوروبيين من السودان، معربا في المقابل عن عدم خشيته من أن يمتد الصراع في السودان إلى مناطق أخرى في منطقة الساحل.