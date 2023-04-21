أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجار، الذي وقع في مدينة بيلجورود الروسية؛ نجم عن سقوط قذيفة من طائرة "سو 34" تابعة للقوات الجوية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان وزارة الدفاع، مساء اليوم /الخميس/، القول إنه "في حوالي الساعة 22:15 بتوقيت موسكو، وقع أثناء تحليق طائرة (سو 34) للقوات الجوية الفضائية الروسية فوق مدينة بيلجورود، حادث عرضي لسقوط قذيفة؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار بمبان سكنية، دون وقوع أي إصابات أو ضحايا"، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع تجري التحقيق في الحادث.

من ناحية أخرى أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، اليوم، مقاتلة هجومية أوكرانية من طراز (سو-25) بالقرب من مدينة أوجليدار في جمهورية دونيتسك، المعترف بها من طرف واحد.

وقال ألكسندر جوردييف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فستوك"، للقوات المسلحة الروسية، إنه "تم إحباط محاولة لشن غارة جوية اوكرانية على المواقع المتقدمة لتجمع فوستوك باتجاه محور جنوب دونيتسك"، لافتا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيجلا" التابعة لسلاح مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من مدينة أوجليدار".

وأضاف جوردييف أن الاستطلاعات الجوية اكتشفت مجموعة استطلاع معادية وقضت على 4 جنود أوكرانيين بنيران بطارية مدافع الهاون.