لاميلا: مباراة مانشستر يونايتد كانت الأهم في مسيرتي مع إشبيلية

أعرب إريك لاميلا، لاعب إشبيلية الإسباني عن سعادته بفوز فريقه على مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال لاميلا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "كنت أعلم أنها ستكون أهم مباراة بالنسبة لي منذ وصولي إلى إشبيلية وكنت أعلم أيضا أننا إذا قاتلنا سننجح".

وأضاف الأرجنتيني: "لقد تعاملنا مع المباراة وكأنها نهائي وقدمنا أفضل ما لدينا في كل لعبة، لأننا كنا نعلم أنه يتعين علينا اللعب بهذه الطريقة من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام فريق كبير مثل يونايتد".

وعن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعدما تغلب الأخير على سبورتنج لشبونة البرتغالي، أتم لاميلا تصريحاته قائلًا: "يجب أن نواجههم بنفس الطريقة، يجب اللعب بنفس الجدية والالتزام والوحدة التي أظهرناها أمام يونايتد".