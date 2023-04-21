 الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 5:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 5:26 ص

هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للشعوب الإسلامية بهذه المناسبة وأن يعم الخير العالم الإسلامي، كما رفع التهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في المنظمة.
وأعرب "طه" - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس - عن أمله بأن يعم السلام والخير والأمن والأمان والازدهار على جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة والعالم كافة.
وانتهز الأمين العام هذه الفرصة التي تتشارك فيها المنظمة مع دولة المقر، احتفالاتها بهذه المناسبة، معرباً عن تهانيه للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


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