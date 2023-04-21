المركزي الأوروبي يرفع عدد البنوك المتحكمة في سعر الفائدة بالأسواق

يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة عدد البنوك التي تحدد سعر الإقراض بالسوق والمرتبط بتريليونات اليوروات في التعاقدات المالية، حيث يتطلع البنك إلى تحسين مصداقية الفائدة الرئيسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، نقلا عن بيان للبنك المركزي، أنه اعتبارا من يوليو المقبل، سيقدم 24 بنكا جديدا معلومات يمكن استخدامها لحساب سعر فائدة اليورو على المدى القصير، إضافة إلى وجود 47 بنكا حاليا.

وسعر فائدة اليورو على المدى القصير، هو مقياس متوسط التكلفة بالنسبة للبنوك للإقراض لليلة واحدة من مؤسسات مالية أخرى، دون الاضطرار إلى تقديم ضمانات.

ويتم استخدامه كمرجع لكل شيء بدءا من القروض إلى الرهون العقارية إلى أدوات أكثر تعقيدا مثل المبادلات والمشتقات المالية.