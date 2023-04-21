بايرن ميونخ يضم مساعدا لتوخيل في الجهاز الفني

تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني مع أنطوني باري كمدرب مساعد، وذلك بناء على رغبة المدير الفني للفريق توماس توخيل.

وقال بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، إن باري عمل مع توخيل في تشيلسي، حيث حقق لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021، قبل أن ينتقل إلى الفريق البافاري قادما من تشيلسي.

وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة النادي: "أنطوني يكمل جهازنا التدريبي وهو مناسب تماما لبايرن بشغفه وإمكانياته".

وبدأ باري، الذي لعب سابقا في خط الوسط، مسيرته كمساعد في فريق ويجان الإنجليزي، قبل أن ينضم إلى الطاقم التدريبي لتشيلسي في عام 2020، حيث لعب مع توخيل في 99 مباراة، ويستعدان معا لخوض المباراة رقم 100 في بايرن.

من جانبه قال توخيل: "أنا سعيد للغاية، نحن نريده ونريد شخصيته وشغفه وتميزه وإمكانياته".