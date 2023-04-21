نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الجمعة 21 أبريل 2023: 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة 21أبريل 2023، والتي جاء في مقدمتها:أكثر من 19 مليار جنيه تكلفة إضافية لزيادة سعر أردب القمح
أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من ١٩ مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة ٧٤٪ وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
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:فتح المجمعات الاستهلاكية خلال أجازة عيد الفطر المبارك
قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المجمعات تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفى تقرير تلقاة، أكد على أنه سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينية، إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعه لشركتى الجملة العامه والمصرية إضافة إلى فتح مصنع تعبئه السكر بالسادس من أكتوبر خلال عيد الفطر المبارك.
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:مد مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من نهاية شهر رمضان؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
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:قناة السويس تشهد عبور 95 سفينة بحمولات قدرها 5.6 مليون طن
سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، الجمعة، رقما قياسيا جديدا في إحصائيات العبور اليومية، محققة ثاني أعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، حيث عبرت 95 سفينة من الاتجاهين دون انتظار بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.
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