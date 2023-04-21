روسيا: العقوبات الغربية الجديدة ستضاعف الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، أن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا من قبل الغرب ستضر بالاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى زيادة منحى الأزمة في جميع أنحاء العالم.

وقال بيسكوف -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- إن تلك الإجراءات ستضر بالاقتصاد العالمي وستضاعف الضرر الذي لحق به بسبب القيود المفروضة حاليا، مشددا أن هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى زيادة المنحى نحو أزمة اقتصادية عالمية.

وأضاف أن الكرملين يدرك أن واشنطن وبروكسل تدرسان إجراءات تقييدية جديدة وتراقبان الوضع عن كثب، مشيار إلى أن روسيا تواصل بنجاح التكيف مع القيود والتطور في مواجهة الضغوط الخارجية وتأخذ موسكو في الاعتبار جميع المخاطر الكامنة وراء أفكار المعارضين لروسيا.

وفي برلين، أعلنت كندا عن حزمة جديدة من المساعدة العسكرية المقدمة لأوكرانيا تقدر قيمتها بحوالي 23 مليون جنيه استرليني.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند -خلال تواجدها في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية- إن هذه الحزمة تشمل 40 بندقية قنص، و16 جهاز راديو، إلى جانب تبرع لصندوق حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمساعدة كييف يقدر بحوالي 20 مليون جنيه استرليني.

وأضافت أناند أن هذه الحزمة تهدف إلى ضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

ويجتمع مسئولو دفاع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة (رامشتاين) الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا اليوم؛ لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.